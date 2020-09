Presso l’area verde di viale De Gasperi a Tortona si è svolto il primo incontro organizzato da Gestione Ambiente per illustrare il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti.

Ha aperto l’incontro sindaco di Tortona Federico Chiodi che poi ha lasciato la parola Francesca Danieli di Gestione Ambiente che ha illustrato come funzionerà il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti a Tortona per altro, già attivo su numerosi comuni della zona.

Si tratta dello stesso sistema adottato anche Novi Ligure, Castelnuovo Scrivia e in altri Comuni

Oltre un 150 persone hanno preso all’incontro rivolgendo le prime domande a Francesca Danieli e agli altri collaboratori che si sono alternati sul palco.

Proprio in questi giorni sono iniziati gli interventi di consegna dei nuovi bidoni a tutte le famiglie della zona Paghisano basso e poi, via via anche nelle altre zone di Tortona.

Francesca Danieli

Nei palazzi verranno sistemati i bidoni della carta e della plastica i primi gialli secondi bianchi cioè il contrario di come sono adesso e verranno svuotati a giorni prefissati. Ad ogni famiglia verrà consegnato un bidone dell’umido e dell’indifferenziato. Le famiglie pagheranno solo lo svuotamento del bidone indifferenziato che è di 120 litri. Quanto pagheranno? Dovrebbero essere gratuiti i primi svuotamenti cioè uno svuotamento in aggiunta al numero dei componenti della famiglia. In pratica in una famiglia di tre persone sono gratuiti i primi quattro svuotamenti del bidone dell’indifferenziato, poi tutti gli altri saranno a pagamento e la cifra dovrebbe essere fissata circa 12 € per ogni svuotamento, quindi meglio si fa la raccolta differenziata dei materiali riciclabili, meno si getta nell’indifferenziato e meno si pagherà.

Il bidoni dovranno essere collocati ovviamente pieni. Ogni bidone avrà un codice identificativo della famiglia in modo da verificare che la raccolta sia stata fatta correttamente.

E a questo punto conviene fare la differenziata il più possibile per ridurre appunto il rifiuto indifferenziato che poi è quello che si pagherà.

Per le famiglie con neonati e gli anziani che utilizzano pannolini e pannoloni per evitare di pagare tantissimi svuotamenti di rifiuto indifferenziato é possibile avere l’esonero per questo genere di rifiuti presentando una domanda con apposita documentazione al Comune di Tortona così che Gestione Ambiente possa consegnare anche un apposito contenitore per i pannoloni che dovrà essere messo fuori e quando passeranno a raccogliere i rifiuti indifferenziati.