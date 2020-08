Speriamo di non portare sfiga con questo articolo, ma la notizia va data, perché la notizia, in fondo, c’è.

Mentre in tanti Paesi del Mondo e anche in molte altre zone d’Italia aumentano i casi di nuovi positivi al Covid-19 a Tortona (ma non diciamolo troppo forte) sembra che il contagio sia circoscritto o comunque non presenti aumenti o situazioni allarmanti.

Da dieci giorni, infatti, non si registrano nuovi casi ed anzi il numero delle persone in quarantena è leggermente diminuito. E’ infatti da martedì 11 agosto che secondo i dati ufficiali costantemente aggiornati della piattaforma regionale, a Tortona si registrano 8 casi di persone affette da Coronavirus e non ci sono stati più incrementi, malgrado l’aumento sia stato registrato in tutta Italia.

E’ una buona notizia ma è ancor più buona il fatto che il numero delle persone in quarantena sia passato dalle 68 dell’ 11 agosto alle 47 di oggi, venerdì 21 agosto e anche questo è un dato che sottolinea la buona situazione in cui trova la città, a testimonianza che gli appelli del Sindaco e del Vicesindaco sulle precauzioni da adottare e le norme da rispettare, “ripresi” in continuazione anche dal nostro giornale, servono.

Per questo motivo, continuiamo ad invitare i tortonesi a rispettare le norme, cioè l’uso della mascherina nei locali al chiuso e all’aperto in caso di assembramento e – dalle 18 alle 6 – nei luoghi cosiddetti “della Movida” come ad esempio il Giovedì sera in occasione di di “Aperitiviamo” o altro.

In aggiunta ricordarsi di lavare e disinfettare le mani e tutti quegli altri accorgimenti che costano poco o nulla ma grazie ai quali ci consentono – a quanto pare – di tenere ‘sotto controllo’ la diffusione del virus.

Continuiamo così!