Nei giorni dall’uno al tre agosto, a Capannette di Cosola, presso il Rifugio “delle quattro province “, si è svolto “Camp in App”.

Tre giorni di varie attività per i giovani alpinisti del Cai di Novi Ligure: escursioni sotto il sole, la luna e nel bosco incantato con alberi secolari; I giochi all’aperto dal tiro alla fune al gioco dell’oca “d’altura”;

Oppure seduti ad ascoltare con grande attenzione le lezioni molto interessanti sul lupo,sull’orientamento in montagna e sulla flora e fauna locali.

Il primo giorno sotto un sole cocente e con grande soddisfazione tutti i giovani alpinisti hanno conquistato le cime del Cavalmurone e del Monte Legna‘ mentre i più allenati e resilienti hanno raggiunto anche il Monte Carmo (m. 1640 circa).

Dopo una ricca merenda tutti presenti con grande attenzione alla lezione sul “Lupo” tenuta da Antonio Repetto Presidente della sezione Cai di Novi Ligure con proiezione di fotografie.

Il gruppo ha compiuto una lunga escursione anche il secondo giorno del Camp. Agevolati da una leggera frescura dovuta al temporale della sera precedente, i nostri giovani alpinisti hanno percorso un lungo sentiero che scollinando le Bocche di Crenna conduce sulla cima del Monte Ebro, famoso per essere, con i suoi 1700 metri, il più alto della valle. Discesi velocemente ai 1397 metri di quota del Rifugio Orsi, sul versante nord/est dell’Ebro, e dopo avere fatto sosta pranzo in un fresco bosco, abbiamo concluso il giro ad anello tornando al Rifugio delle 4 Province attraverso un secondo passaggio dalle Bocche di Crenna. Quindi merenda ristoratrice con anguria e poi tutti a seguire la lezione di Orientamento tenuta da Riccardo Bozzi, coordinatore del Gruppo sezionale di A.G. Dopo cena passeggiata notturna nel bosco illuminati solamente dalle lucciole.

Terzo e ultimo giorno di Camp, cielo grigio e nuvole minacciose. Si resta in Rifugio a giocare al “Gioco dell’oca d’altura” allestito magistralmente dagli accompagnatori Riccardo Bozzi e Giovanni Brocca. Così si impara giocando. Ovviamente come al gioco dell’oca vince chi arriva prima dopo avere risposto a tutti i vari quesiti che in questo caso riguardano l’alpinismo e la montagna. Ma svelti si entra poi nel mondo magico della natura con la Guida naturalistica Antonio Scatassi e con lui alla scoperta del bosco incantato dapprima con una passeggiata tra gli alberi secolari e poi guardando una interessante proiezione di fotografie anche sugli animali abitanti del bosco.

Anche questa volta grande soddisfazione da parte di tutti i partecipanti giovani alpinisti, genitori e accompagnatori per la bella avventura trascorsa in allegria. Molto in gamba i ragazzi, vivaci ,collaborativi e pieni di energia… anche per merito delle mamme che si sono prodigate ai fornelli.



Titti Camera Gruppo A.G. – C.A.I. Novi Ligure