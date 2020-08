E’ stata un successo la serata del 19 agosto in piscina che ha visto esibirsi gli attori Michele Puleio e Simone Guarino ha avuto un ottimo riscontro di pubblico che ha gradito non solo la brillante performance dei due attori ma anche le proposte delle eccellenze del territorio tortonese come apericena.

Il tema proposto <Juke Box Teatrale ha piacevolmente sorpreso il pubblico presente che, sulla base di un menu proposto dagli attori, ha potuto scegliere le interpretazioni come si faceva un tempo con i brani musicali appunto da un juke box.

Mercoledì prossimo 26 agosto, come ultimo incontro di apericena teatrale sarà posto “Più su di Quaggiù” con Andrea Robbiano e Lorenzo Mercenario.

Non mancheranno come al solito proposte interessanti come apericena a contorno di una serata che, visto la bravura dei protagonisti, non potrà che soddisfare anche i “palati più esigenti”Come sempre sarà necessaria la prenotazione visto il numero limitato di posti nel rispetto delle normative COVID 19.

Di seguito altre immagini della serata.