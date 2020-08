Secondo audace colpo dei ladri, a Tortona nel corso dell’estate: dopo il furto al distributore di benzina all’area artigianale, stanotte i ladri hanno preso di mira addirittura una banca, anzi uno sportello bancario situato sempre a sud della città, ma stavolta preso l’area logistica San Guglielmo, lungo la ex statale 211.

Il colpo è stato messo a segno ai danni della BPM la banca Popolare di Milano che ha un punto bancario in funzione presso quella che è considerata sicuramente ‘are industriale più grande di Tortona e proprio per questo, forse, i ladri sapevano che avrebbero sicuramente ricavato qualcosa.

Ma andiamo con ordine a raccontare quello che è accaduto solo poche ore fa.

Sono le 4 di oggi, lunedì 10 agosto, quando presso un istituto di Vigilanza con sede in Lombardia suona l’allarme anti intrusione collegato allo sportello bancario BPM in regione San Guglielmo. Qualcuno, secondo la prima sommaria ricostruzione, è entrato all’interno dei locali e ha preso di mira un grosso contenitore di banconote, del peso di circa 100 Kg e visto il notevole peso devono aver agito almeno in due.

I ladri hanno staccato il contenitore dalla sua posizione e lo hanno caricato su un veicolo e si sono allontanati facendo perdere le loro tracce.

Sul posto sono immediatamente arrivati i Carabinieri della compagnia di Tortona che hanno immediatamente avviato le indagini alla ricerca dei banditi, avvisando anche il Comando provinciale di Alessandria ed in particolar modo gli agenti del SIS il Servizio di Polizia Scientifica dei Carabinieri.

Sul posto sono giunti anche i dirigenti dell’istituto bancario che hanno fatto i calcoli del denaro contenuto all’interno, stimato in circa 10 mila euro.