Trascorso il Ferragosto, tornano gli appuntamenti al Castello del Monferrato di Esco – EState a COrte, la rassegna a cura degli Assessorati alla Cultura e alle Manifestazioni del Comune di Casale Monferrato per questa particolare estate 2020.

Si parte venerdì sera, 21 agosto, con lo spettacolo teatrale rimandato per il maltempo di inizio mese: il Teatro della Nebbia proporrà, a partire dalle ore 21,30, I ragazzi irresistibili di Neil Simon. Evento a ingresso gratuito.

Sabato 22 spazio ai bambini con il laboratorio del Museo Civico: alle ore 11,00 nelle sale di via Cavour, 5 si parlerà di Profili antichi – La pittura su legno e la sua tecnica. È previsto un massimo 7 partecipanti, con prenotazione obbligatoria ai numeri 0142 444.309 o 0142 444.249 oppure alla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/museo-prenotazioni. Biglietto euro 5,00 (gratuito per titolari Abbonamento Musei e tessera Momu).

Alle ore 21,30 il Malipè Quartet allieterà il pubblico che vorrà trascorrere una serata di divertimento nel cortile del Castello del Monferrato. L’evento, a cura del Collettivo Teatrale Cet di Casale Monferrato, è a ingresso gratuito.

Nel cortile di Palazzo Langosto, invece, nuovo appuntamento con il Cinema sotto le stelle: alle ore 21,30 sarà proiettato il nuovo film di Quentin Tarantino, C’era una volta a… Hollywood. Ingresso, da via Cavour, 5, euro 4,50.

Domenica 23 ancora un doppio appuntamento: alle ore 21,30 concerto della cover band Poohpercaso al Castello del Monferrato (ingresso gratuito) e a Palazzo Langosco sarà proiettato l’ultima pellicola di Ferzan Özpetek: La dea fortuna(ingresso euro 4,50).

Prosegue al Castello del Monferrato anche la mostra Maurizio Roasio – Materia e ragione, curata da Anselmo Villata e nata da un progetto dell’Inac (Istituto Nazionale d’Arte Contemporanea). Una personale per conoscere l’arte di uno dei protagonisti del nostro tempo. L’esposizione sarà aperta fino al 6 settembre a ingresso gratuito nei seguenti orari: sabato e domenica dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

Definite in questi giorni, infine, le date della proiezione dei due film previsti il 1° e il 2 agosto per Cinema sotto le stelle e rinviati per maltempo: venerdì 28 agosto sarà la volta di Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores, mentre sabato 29 del film di animazione Pets 2.

Si ricorda che gli appuntamenti di Esco non si fermano qui, perché gli eventi proseguiranno fino al 30 agosto. Ecco il calendario completo:

Da giovedì 6 agosto a domenica 6 settembre 2020

Manica Lunga del Castello del Monferrato – apertura ore 19,00

mostra Maurizio Roasio – Materia e ragione

a cura di Anselmo Villata – progetto Inac (Istituto Nazionale d’Arte Contemporanea)

sabato e domenica dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Ingresso gratuito

Venerdì 28 agosto 2020

Cortile di Palazzo Langosco (ingresso da via Cavour, 5) – ore 21.30

Cinema sotto le stelle

Tutto il mio folle amore – di Gabriele Salvatores

Ingresso euro 4,50

Sabato 29 agosto 2020

Cortile di Palazzo Langosco (ingresso da via Cavour, 5) – ore 21.30

Cinema sotto le stelle

Pets 2 – Film di animazione

Ingresso euro 4,50

Domenica 30 agosto 2020

Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi – ore 16.30

visita guidata Profili antichi

Le tavolette lignee rinascimentali del Museo Civico

Massimo 12 partecipanti, prenotazione 0142/444.309 – 249. Biglietto euro 3,50