Gent.ma Redazione,

vi scrivo in merito ai due articoli pubblicati su Strada Privata Ossona, per segnalarvi che a seguito di essi ho contattato il mio amministratore che, differentemente da quanto continuate a comunicare, mi ha specificato che la strada in oggetto è diventata comunale ( a dispetto del nome).

Ve lo preciso perché gli abitanti della zona vengono ingiustamente accusati di incuria quando invece sono le prime vittime di una gestione poco oculata da parte dell’Amministrazione Comunale (trasversale alle varie compagini politiche). Risiedo nel condominio li di fronte e a seguito del temporale di due settimane fa gli alberi si sono pericolosamente piegati verso la strada. Non so chi abbia eseguito questa potatura scellerata, trovandomi al momento in ferie, ma so che siamo costantemente costretti a sollecitare il Comune e le ferrovie per una manutenzione del verde a ridosso della staccionata poiché spesso raggiunge ingombri e altezze imbarazzanti e impeditivi.

Vi ringrazio in anticipo per voler approfondire, verificandola, la mia segnalazione. Cordiali Saluti

Lettera Firmata