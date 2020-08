La Festa del Vino del Monferrato Unesco presenta il programma di settembre… #Seguiilcalice! Il programma è in fase di completamento e date ed eventi potrebbero subire variazioni. A breve saranno disponibili maggiori informazioni, approfondimenti e le modalità di prenotazione. ATTRAVERSO FESTIVAL Domenica 30 agosto 2020 / ore 21.00 LELLA COSTA in Questioni di Cuore dà voce alla rubrica Le Lettere del cuore di Natalia Aspesi Cortile Palazzo Langosco, Via Cavour, 5 degustazioni di vino del Monferrato a calice Info e prenotazioni: www.attraversofestival.it Giovedì 3 settembre 2020 / ore 21.00 NERI MARCORÈ in Di mare e di vento Viaggio nella musica di Gianmaria Testa Cortile Palazzo Langosco, Via Cavour, 5 Degustazioni di vino del Monferrato a calice Info e prenotazioni: www.attraversofestival.it Venerdì 4 settembre 2020 / dalle ore 18.30 OSCAR FARINETTI e TELMO PIEVANI in La Serendipity umana Cortile del Castello del Monferrato Degustazioni di vino del Monferrato a calice Info e prenotazioni: www.attraversofestival.it STUPUJ TIME Sabato 5 settembre 2020 / dalle ore 11.00 alle ore 21.00 Degustazioni di vini del Monferrato nei negozi del centro di Casale Monferrato con l’acquisto del calice e della sacca porta calice FESTIVAL ECHOS Sabato 5 settembre 2020 / dalle ore 17.30