Torna questo sabato 29 agosto la possibilità di esplorare Acqui Terme e i suoi dintorni, in sella a una bici elettrica a pedalata assistita. Questo grazie al progetto “Bike tasting” avviato dall’Amministrazione comunale. Acqui Terme è un luogo perfetto che alle bellezze paesaggistiche unisce percorsi enogastronomici e cultura straordinari.

Una giornata per degustare prodotti tipici locali in un tour di 58 km, attraverso i sentieri e le meraviglie del nostro territorio, valorizzando allo stesso tempo l’immenso patrimonio da far conoscere attraverso le sue sfumature, colori e sapori. Si partirà alle ore 09.00 da piazza Levi, Acqui Terme. Si proseguirà per la strada del Rocchino verso San Desiderio, Monastero Bormida, Roccaverano con una visita al paese e al bellissimo Parco d’Arte Quarelli, un tesoro nascosto nella Langa Astigiana. Si tratta di un vasto parco, nato dalla passione per l’arte contemporanea e per il territorio, che ospita sculture e installazioni di grandi dimensioni ad opera di artisti emergenti e di fama. Si prosegue verso Mombaldone, Montechiaro, Ponti. Il ritorno è previsto tra le ore 15.00 e le ore 16.00 ad Acqui Terme.



Durante il percorso si effettuerà una visita guidata alla Scuola della Roccaverano e, per chi desidera, acquistare la Robiola di Roccaverano Dop presso il punto vendita in piazza Barbero. Ci si fermerà per un pasto presso l’Cà Bianca di Mombaldone. Il costo del pranzo è di 20 euro.



I posti sono limitati ed è indispensabile effettuare la prenotazione. Il costo dell’iscrizione per degustazioni e assistenza è di 5 euro. Qualora non si disponesse di una propria e-bike sarà possibile affittarne una con una tariffa promozionale, e su richiesta saranno forniti gratuitamente seggiolini e borse laterali. La partecipazione sarà libera per chi possiede mezzi propri diversi dalle e-bike, purché nel rispetto dell’andatura e del Codice della Strada. Per prenotazioni o informazioni, scrivere a maurogalleazzo@gmail.com.