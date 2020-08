Verrà pubblicata domani sul MEPA la gara per la riqualificazione dei marciapiedi di Corso Roma fino al ponte sul torrente Evigno, a Diano Marina. L’importo dei lavori, evidentemente salvo ribassi, è di 615mila euro oltre IVA.

L’intervento verrà realizzato sulla falsariga di quanto recentemente effettuato nell’isola pedonale.

Nel primo tratto, i vecchi marciapiedi verranno rifatti come quelli dell’attuale Corso Roma, verranno ridisegnate ovunque le aiuole salva piante e l’asfalto verrà pigmentato, visto che verrà mantenuta la carrabilità.

Nel secondo tratto, i marciapiedi verranno rifatti in coerenza con quanto già realizzato in via Mimose, in via Campodonico e sul ponte sull’Evigno, verranno realizzate le aiuole salva piante e verrà rifatto il tubo dell’acquedotto su tutto il tratto in questione.

I lavori inizieranno entro fine settembre e verranno terminati entro metà dicembre.

“Se tutto procede come da programma – spiega Cristiano Za Garibaldi, vice Sindaco di Diano Marina – aggiungiamo un altro tassello al mosaico delle riqualificazioni del centro di Diano Marina, nel solco del piano di investimenti e del piano di fattibilità a suo tempo approvati”.