L’immagine che vedete in alto ci è stata inviata da un lettore e, insieme a quelle che pubblichiamo a fine articolo, testimoniano lo scempio che è stato fatto.

Parliamo di Strada Privata Ossona, quindi una strada non di competenza comunale, che si trova nella zona ovest di Tortona, dopo la rotonda ex Liebig e verso San Bernardino, nell’area compresa fra la ex statale per Genova e la linea ferroviaria

Di seguito la segnalazione del lettore

Egregio Direttore,

da non credere: in strada privata Ossona hanno tagliato circa 10 piante in ottimo stato che si vede benissimo dalle immagini che invio perché la rimanenza ha circa 1 metro. Tutto senza apparente motivazione e solo in quella zona. Erano state messe per l’isolamento acustico contro i transiti del treno.

Strada privata Ossona, inoltre, è percorsa da persone che abitano li in zona e portano i cani a fare i loro bisogni senza raccogliere nulla….

Colgo anche l’occasione per segnalare che nella vicina via Toniolo l’asfalto è pieno di buche pericolose, e in tutta la zona l’illuminazione è carente. In strada Privata Ossona manca anche la targhetta con il nome della via.