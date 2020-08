Il dottor Ivan Gallesio, 45 anni, nato a Cortemilia (CN), presta attualmente servizio presso il reparto di radiodiagnostica dell’Ospedale Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, dove lavora dal 2006. I suoi principali campi di interesse sono rappresentati dalla radiologia interventistica, dalla diagnostica vascolare e neuroradiologica, argomenti su cui è intervenuto come relatore in decine di corsi e congressi. Ha collaborato alla pubblicazione di 25 articoli su riviste nazionali e internazionali.

Il dottor Roberto Pastorino, anni 43, nato a Rossiglione (GE), è in servizio presso la Radiologia di Novi Ligure dal 1 Giugno 2010 ed era stato aiuto primario del suo predecessore dottor Bigatti e poi nominato Responsabile facente funzione del reparto dal 1 Dicembre 2019. Vanta esperienza in tutte le tecniche di Diagnostica per Immagini ed ha acquisito importanti conoscenze specie in ambito di radiologia muscoloscheletrica anche interventistica e uro-radiologica con esecuzione di indagini RM multiparametriche e biopsie prostatiche mediante tecnica “fusion”. E’ autore di 17 pubblicazioni in ambito nazionale ed internazionale e ha collaborato alla redazione di altre 3. Ha partecipato in qualità di docente a diversi corsi di aggiornamento su varie tematiche radiologiche.

Per ASL AL la nomina di due giovani primari porterà un valore aggiunto alle attività ospedaliere anche in considerazione del ruolo centrale che la diagnostica per immagini ricopre per la cura dei pazienti sia ricoverati che esterni.