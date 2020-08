Gelato, Novi Ligure e la voglia di fare festa in modo semplice, goloso e a Km zero. Questi gli ingredienti dell’iniziativa Novi Gelato in Festa, ideata dalla Consulta per il Commercio, l’Artigianato e l’Agricoltura del Comune di Novi Ligure in accordo con l’amministrazione comunale che si terrà venerdì 14 agosto e sabato 15 agosto: un tributo alle eccellenze artigiane delle gelaterie novesi e al contempo una piacevole e golosa festa per grandi e piccini che passeranno il Ferragosto a Novi Ligure.

Ogni gelateria aderente al progetto proporrà il cono monogusto a 1 euro nelle giornate del 14 e 15 agosto. I golosi che in queste due giornate collezioneranno gli scontrini di tutte le gelaterie partecipanti abbinati al proprio passaporto, avranno diritto a un cono gelato da due gusti, spendibile a settembre 2020, nelle giornate di martedì o mercoledì in una delle gelaterie aderenti a Novi Gelato in Festa a scelta dell’avventore.

Inoltre, non mancherà la possibilità di giocare con la propria gelateria preferita. In questa due giorni dedicata al gelato, basterà fotografare il proprio cono o coppetta preferiti, postarlo su Instagram, menzionando la gelateria e @Novigelatoinfesta (account Instagram ufficiale della manifestazione). La gelateria che avrà collezionato più foto sarà decretata la “Regina della Festa”.

Le gelaterie di Novi Ligure aderenti a Novi Gelato in Festa

Riccardo Il Gelatiere viale Rimembranza 45

Nicolò Capatti Pasticceria Gelateria Giardini via Felice Cavallotti 126

Elvezia Bar Pasticceria Gelateria viale Saffi 40

Café Chocolat viale Saffi (con il gelato artigianale by Pasticceria La Pieve di Ancarani Gabriele, preparato eccezionalmente per Novi Gelato in festa)

Giuliateria 1860 Bar Gelateria piazza Repubblica 10

Chantilly Pasticceria Gelaterie corso Romualdo Marenco 95

Forno dell’Antica Ricetta Panificio Gelateria Bistrot via E. Raggio 91

Tutti i dettagli dell’iniziativa sono disponibili sul sito www.distrettonovese.it/novi-gelato-in-festa dove a breve sarà pubblicato il gusto speciale preparato per l’occasione da ciascuna gelateria artigianale novese e sarà possibile scaricare il passaporto del goloso.

Le gelaterie artigianali novesi possono ancora aderire a Novi Gelato in Festa scrivendo a consultacaa@comune.noviligure.al.it fino alle 23.59 del 5 agosto 2020.