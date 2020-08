Caro Tito,

ti ho conosciuto tant’anni or son per merito del negozio Audiovox, in via Migliara, quale punto di riferimento per musicisti più o meno bravi.

Mi considero fra questi ultimi proprio perché, non avendo una determinata preparazione musicale, avevo sempre necessità di capire da una tua parola, da un tuo cenno attraverso i quali cercavo d’appropriarmene d’almeno altri cento sull’argomento, per soddisfare “al meglio” le mie pressanti curiosità, grazie alla tua ferrea preparazione nel “mondo dei Suoni”.

Hai abbandonato questo mondo, hai lasciato in me quanto personalmente ho appreso dalle tue spiegazioni seppur brevi, poiché la scala ti aspettava per andare a posizionare l’ennesimo altoparlante.

Con la più cara riconoscenza.

Franco Montaldo