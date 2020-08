Continua l’attività straordinaria di controllo del territorio realizzata dalla Polizia di Stato durante la stagione estiva, nell’ambito dell’implementazione dei servizi di vigilanza effettuata anche con il supporto dei Reparti Prevenzione Crimine, di unità operative specializzate appositamente aggregate in provincia per far fronte alle peculiari esigenze di una città a vocazione turistica, meta, nella stagione estiva, di una considerevole affluenza di persone.

L’attività sopra descritta, principalmente indirizzata al monitoraggio dei flussi di persone e veicoli transitati in città nel periodo estivo, ha consentito di raggiugere i seguenti risultati: oltre 1500 persone identificate e 600 veicoli controllati, 6 arresti, 40 denunce a piede libero e 2 fogli di via obbligatori. Tra questi si segnalano vari cittadini stranieri, in particolare extracomunitari, alcuni dei quali non in regola con le norme che ne disciplinano il soggiorno sul territorio nazionale, ai quali sono stati inflitti provvedimenti di espulsione dall’Italia.

Tra i risultati di maggiore rilievo in termini di repressione dei reati, si segnalano gli arresti di un giovane straniero autore di svariati reati violenti quali una tentata rapina e una violenza sessuale, due giovani riconosciuti quali responsabili di plurimi episodi di furto aggravato ai danni di un negozio sito in Oneglia, nonché l’autore di un furto in abitazione colto in flagranza nella frazione Piani.

A quest’attività si è affiancato il costante impegno in chiave preventiva, al fine di consentire un adeguato monitoraggio dei luoghi ritenuti maggiormente sensibili durante la stagione estiva.