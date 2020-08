La nuove disposizioni del Governo Italiano che impongono l’uso obbligatorio della mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 del mattino seguente nei luoghi della cosiddetta “Movida” e cioè in prossimità dei locali pubblici e dove non è possibile mantenere il distanziamento fra le persone, vale anche per Tortona e soprattutto varrà, domani sera, giovedì 20 agosto in occasione della rassegna “Apertiviamo”.

Lo ha ricordato, con un messaggio sui Social, il vice Sindaco di Tortona Fabio Morreale, che lancia un appello ai tortonesi invitandoli a rispettare le norme e anticipando già che, comunque, verranno effettuati capillari controlli affinché tutte le disposizioni vengano rispettate.

“Come noto – dichiara il vice Sindaco di Tortona – domenica scorsa il Ministero della Salute ha emesso una nuova ordinanza per il contenimento da contagio del COVID-19 che sostanzialmente impone di indossare le mascherine tutti i giorni dalle 18 alle ore 06 del mattino seguente anche all’aperto, in prossimità di bar di locali pubblici e delle pubbliche vie nelle piazze dove è impossibile evitare assembramento di persone.”

“Vi chiediamo quindi – aggiunge nel messaggio Video sui Social Fabio Morreale – di rispettare queste regole con particolare riferimento nelle serate di giovedì durante le quali prosegue l’iniziative di ‘Aperitiviamo Tortona’ un’iniziativa che ha riscosso notevole apprezzamento E che l’Amministrazione comunale ha deciso di proseguire.”

“Attualmente la situazione del contagio a Tortona è stabile e contenuta – conclude il vice Sindaco – e per questo abbiamo ritenuto opportuno proseguire con l’iniziativa, ma non possiamo permetterci di dimenticare e soprattutto dobbiamo evitare che quei periodi ritornino. Dobbiamo richiamare il nostro senso di responsabilità sufficiente per ciascuno di noi: clienti, baristi e produttori che rispettino le regole sanitarie previste e cioè indossare sempre la mascherina e toglierla solo quando si è seduti al tavolo, distanziarsi opportunamente con i tavoli, disinfettarsi le mani, effettuare la pulizia, mantenere almeno un metro di separazione tra clienti e conservare l’elenco dei clienti per 14 giorni. Noi come Amministrazione comunale, insieme con gli agenti della polizia e alle forze dell’ordine saremo presenti al fine di garantire che la serata si svolga in sicurezza e, soprattutto, nel rispetto delle regole. Grazie a tutti per la preziosa collaborazione e continuiamo a seguire le regole.”