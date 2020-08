A causa di una perdita in via Campanella sarà necessario chiudere l’acqua il giorno 11 agosto 2020 dalle ore 9 alle ore 18 in corso Don Orione da incrocio con via Caduti a incrocio con via Campanella, via Campanella, Viale Kennedy.

Potranno verificarsi cali di pressione in Città

Grazie e buon lavoro