Lei si chiama Viviana Ferentilli è tortonese di origine e ligure di adozione perché da diversi anni, ormai vive in Liguria.

E’ la nuobva collaboratrice di Oggi Cronaca ed è esperta di viaggi. Li ama così tanto che ha deciso anche di realizzare un blog “Il Mondo di Vivi”.

Il suo blog, adesso ha trovato uno spazio in “Donna Moderna” ed infatti, nell’ultimo numero della rivista che si parla appunto del blog di Viviana che si intitola “Il Mondo di Vivi” e che potete trovare cliccando sul banner a fianco se dell’articolo se usate un pc da tavolo oppure a fine articolo se utilizzate uno smartphone.

“Il mio blog – si racconta Viviana – nasce dal connubio tra la passione di viaggiare e quella di scrivere; come potrete leggere sul mio profilo instagram : la mia passione? Sognare e credere che tutto può succedere! I lettori avranno la possibilità di curiosare tra i miei pensieri e di prendere spunti per viaggiare, in Italia e all’estero. Non troveranno una guida su quanto si spende in un viaggio o dei locali più alla moda o a buon prezzo, li porterò a zonzo fra le emozioni, le sensazioni, i profumi dei luoghi che ho visitato. Spero di riuscire ad emozionare almeno quanto mi sono emozionata io nei viaggi e nel riviverli scrivendo.”

E’ sicuramente un vanto per tortona, sapere che una delle sue figlie è approdata in questa rivista per cui facciamo i complimenti a Viviana che continuerà ovviamente a scrivere sul nostro giornale.