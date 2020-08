Una bella notizia che tiene alto il nome di Tortona: la giornalista e poetessa tortonese Luisa Pianzola è stata selezionata, insieme a Giulio Mozzi, Nadia Agustoni, Massimo Bocchiola e Alberto Casiraghy, come autrice dell’edizione 2020 della prestigiosa collana di poesia Gialla Oro edita da LietoColle e Fondazione Pordenonelegge.

Il suo libro Il punto di vista della cassiera, in edizione cartacea ed e-book, verrà presentato, con quelli degli altri autori, nell’ambito del festival di letteratura Pordenonelegge sabato 19 settembre alle ore 21.00 presso la Loggia del Municipio di Pordenone. Coordineranno l’incontro con gli scrittori Michelangelo Camelliti e Gian Mario Villalta.

“La cassiera di Luisa Pianzola – scrive Augusto Pivanti – è un’idea ancestrale, una santa/ per consumatori smarriti, una dea vergata di fresco (…). Ogni componimento dell’opera ha a che fare con un’interpretazione dell’umanità che trova sintesi nel verso detto, perché le torri d’osservazione dell’autrice sembrano essere situate simbolicamente in alcune tra le città invisibili calviniane con la “Z”: la Zaira delle “misure del suo spazio e gli avvenimenti del suo passato”, la Zirma che “si ripete perché qualcosa arrivi a fissarsi nella mente”, la Zora ove “il segreto è il modo in cui la vista scorre su figure che si succedono come in una partitura musicale”. Il punto di vista della cassiera, dunque, va ben oltre l’apparente semplificazione del titolo, per situarsi in un ampio spazio interpretativo degli incontri e delle relazioni, spazio che ha a che fare con la profondità e l’altezza del tempo di ciascuno, perché ineluttabilmente il passaggio alla cassa – il pagamento del conto – è affare di tutti.”

