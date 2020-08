A Ventimiglia, la Polizia di Stato ha individuato in un appartamento sulla passeggiata a mare, una coltivazione di marijuana.

Il “fiuto” dei poliziotti della Squadra Mobile impegnati nei servizi di prevenzione e repressione dei reati contro il traffico di sostanze stupefacenti li ha condotti nell’abitazione di un 55enne ventimigliese che aveva creato all’interno del suo appartamento una vera e propria “filiera” produttiva molto ben organizzata, composta di 12 piantine.

Infatti, oltre ad alcune piccole serre per le piante suddivise a seconda della loro diversa crescita vegetativa, l’uomo, dimostrando la propria abilità e conoscenza della nella materia aveva creato anche una camera di “maturazione” con luci ultraviolette e sistema temporizzato, occultata in un vano ricavato dietro un mobile; recuperato e sequestrato anche il raccolto già pronto per il consumo, circa 50 grammi di sostanza.

L’uomo è stato segnalato all’A.G. per la violazione della normativa specifica.