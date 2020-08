Pubblichiamo di seguito una nota del maggiore Sindacato di Polizia Locale che pone l’accento sulla situazione che riguarda la Polizia Municipale di Tortona, sottolineando però, per amor di verità, che se l’organico è carente le motivazioni sono molteplici: non ultima il fatto che un concorso di Mobilità che doveva assumere due nuovi Vigili Urbani, come specificato dall’assessore Luigino Bonetti nell’ultimo Consiglio Comunale purtroppo è andato a buon fine solo per l’assunzione di un nuovo agente in quanto il secondo che aveva presentato la domanda, purtroppo non aveva i requisiti.

IL COMUNICATO STAMPA

La scrivente O.S. maggiormente rappresentativa della Polizia Locale a livello nazionale deve, con rammarico, evidenziare la situazione gravissima in cui versa la Polizia Municipale di Tortona, a quattro mesi dall’avvento dell’emergenza COVID 19, che com’è noto ha colpito tragicamente il Comando, determinandone altresì la momentanea chiusura.

I numeri d’altra parte sono impietosi e l’emergenza sanitaria non ha fatto altro che renderli più palesi a tutti: in dieci anni il Comando di Polizia Locale ha perso il 50% dell’organico, senza peraltro che i carichi di lavori diminuissero o venissero quantomeno razionalizzati.

L’età media del personale è sempre più alta e questo determina inevitabilmente un aumento anche della “normale” malattia; il Corona Virus per parte sua ha determinato il tragico decesso del Vice Comandante Andrea Gastaldo e la malattia grave di due operatori che ad oggi non sono ancora tornati in servizio.

Una situazione così grave necessita, a parere di questo Sindacato, una decisa risposta da parte degli organi politici e dirigenziali del Comune, come più volte sollecitato nelle sedi istituzionali in modo particolare negli ultimi mesi e di altrettanto decise scelte politiche ; purtroppo duole evidenziare che, nonostante le linee di indirizzo espresse dalla Giunta Comunale il 26 giugno 2020 che espressamente prevedevano il potenziamento delle risorse della polizia municipale, questa decisa risposta non è arrivata.

L’ultimo consiglio comunale del 27 luglio 2020, nell’approvare il bilancio non ha previsto alcun potenziamento in termini di risorse umane ed economiche e dobbiamo segnalare con rammarico che ad oggi l’indennità di servizio esterno ( l’unica indennità legata alla presenza sul territorio ) è tuttora prevista appena poco sopra il minimo previsto dai contratti in vigore mentre risulta vacante il posto del Vice Comandante tragicamente scomparso e in Comune si parla solo della prevsione di assunzione di un solo agente, una scelta che rappresenterebbe … una goccia nell’oceano.

A fronte di questa difficile situazione si vuole evidenziare che l’impegno del personale del Corpo sarà, come sempre, immutato, mentre dal punto di vista sindacale questa O.S. non voterà l’approvazione del contratto decentrato pre-COVID predisposto nello scorso mese di dicembre 2019, se e quando sarà indetta l’assemblea del personale del Comune per la relativa approvazione, non avendo avuto riscontro alcuno alle istanze, più volte sollevate, anche dopo l’emergenza sanitaria.

Il Dirigente Aziendale SULPM Fabio TRAVERSO