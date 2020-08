Il Questore della Provincia di Alessandria ha emesso un Foglio di via con Divieto di ritorno nei confronti di due cittadini italiani, rispettivamente di 35 e 37 anni, domiciliati a Noto (SR), resisi responsabili della cd. “truffa dello specchietto” commessa ai danni di un cittadino italiano. A seguito del provvedimento emesso dal Questore, gli stessi, per tre anni, non potranno fare ritorno nel comune di Ozzano (AL).

Nel fine settimana è stato emesso, inoltre, un Avviso Orale nei confronti di una ventiquattrenne di nazionalità rumena residente in Romania ma dimorante temporaneamente nella provincia di Alessandria in quanto la stessa, pluripregiudicata, esercitava la pratica dell’accattonaggio sfruttando un neonato, in una giornata particolarmente calda, inoltre, mettendone a repentaglio la salute. Nei confronti della donna è stato emesso anche un avviso di avvio del procedimento amministrativo del foglio di via obbligatorio dal Comune di Serravalle Scrivia dove la stessa, lo scorso 20 luglio, si era resa responsabile del reato di furto aggravato e, per tale ragione, era stata denunciata dai Carabinieri della Stazione di Arquata Scrivia.