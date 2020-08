Quando mai potremo ritornare alla normalità?

La domanda è d’obbligo vista la nota proveniente dalla Congregazione orionina in cui si informa la cittadinanza e tutti i fedeli che dopo la fiera delle bancherelle e i fuochi artificiali, per evitare assembramenti e contagi, vista la grave situazione del Covid-19 che anche in Italia sta ritornando prepotentemente a livelli elevati è stato decido di non effettuare neppure la processione e sono state apportate anche altre modifiche. la processione.

Di seguito la nota

Carissimi fedeli e devoti del santuario,

la situazione di emergenza sanitaria ci vede costretti ad apporre alcune variazioni al programma del giorno della festa alla nostra Madonna della Guardia di sabato 29 agosto 2020.

Pertanto le Sante Messe saranno celebrate alle ore 6.30 e 7.30 in Santuario, mentre nel cortile del Centro Mater Dei alle ore 8:30, alle ore 10:30 il Pontificale presieduto da Sua Eminenza il cardinale Angelo Bagnasco.

Nel pomeriggio sempre all’esterno, alle ore 15:30, alle ore 17:00 presieduta dal nostro vescovo diocesano Mons. Vittorio Francesco Viola ed al termine della celebrazione non ci sarà la tradizionale processione ma solo la Statua della Madonna accompagnata da un piccolo gruppo partirà dal santuario e raggiungerà i fedeli nel cortile per un momento di preghiera.

Alle ore 21:00 sempre nel cortile, la Santa Messa presieduta da Don Maurizio Ceriani vicario episcopale per i diaconi e religiosi. Mentre alle ore 22:30 il rettore don Renzo Vanoi celebrerà in santuario l’ultima Santa Messa della giornata.



Le Sante messe in Cripta sono sospese. Il Santuario rimarrà aperto tutto il giorno per i fedeli che vorranno accostarsi ai piedi della Vergine e all’Urna di San Luigi per una preghiera.

Viviamo con fede questa festa chiedendo a Maria che ci illumini sempre nel cammino della vita e ci preservi sempre da ogni pericolo, Lei che è la nostra potente guardiana.

Fabio Mogni