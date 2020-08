A tutti i Concittadini ed in particolar modo ai giovani: ricordiamo che con il D.L. 30/07/20, n. 83, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza del COVID-19 è stato prorogato sino al 15 ottobre 2020.

Ieri, 10 agosto, il Presidente della Regione Piemonte ha emesso il Decreto n. 85, con il quale ha impartito disposizioni attuative per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica, disponendo l’obbligo sull’intero territorio regionale di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie (mascherine) nei luoghi al

chiuso accessibili al pubblico ed in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza; disponendo altresì l’obbligo di mantenere una

distanza interpersonale di almeno un metro, nonché il divieto di ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o privati.

Pertanto torniamo a raccomandare a tutti i frequentatori delle aree pubbliche cittadine, in particolare quelle poste in prossimità dei locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, l’obbligo del

distanziamento e ricordiamo di osservare il divieto di assembramento, al fine di tutelare la propria e altrui incolumità.

Comune di Novi Ligure