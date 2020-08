A seguito dell’autorizzazione allo svolgimento della gara ciclistica internazionale “Milano – Sanremo” rilasciata dalla Provincia, e delle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica nella riunione del 28 luglio scorso, la Prefettura di Alessandria ha adottato oggi, 6 agosto 2020, l’ordinanza di chiusura al traffico, in entrambe le direzioni, delle strade interessate dalla competizione, che si terrà l’8 agosto prossimo.

In base all’ordinanza, la circolazione dei veicoli verrà interdetta a partire da trenta minuti prima del passaggio del primo concorrente e per il tempo strettamente necessario al passaggio della corsa.

In provincia di Alessandria, la competizione, proveniente dalla Lombardia, interesserà le strade 494 dal Ponte sul Po a Valenza ad Alessandria (Valmadonna, Via Pavia, Via Porcellana), 10 (variante – Ponte sul Fiume Tanaro), 30 da Alessandria a Castellazzo Bormida, 240 da Castellazzo Bormida a Oviglio e 245 fino a Masio (località Abbazia), per poi dirigersi in provincia di Asti.

Secondo la tabella di marcia fornita dall’organizzazione, l’orario di passaggio della gara sarà compreso tra le ore 12,30 e le ore 13,30 circa.

Alessandria, 6 agosto 2020

IL VICEPREFETTO VICARIO (Ponta)