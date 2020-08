Un gruppo di lavoratori del magazzino Maxi Dì di Spinetta Marengo ha deciso di abbandonare la CGIL e di iscriversi alla nostra organizzazione sindacale. Stiamo parlando del più grande magazzino della città di Alessandria gestito da ANT Srl per conto del terzo gruppo italiano della grande distribuzione organizzata. Gruppo la cui insegna più riconosciuta sul nostro territorio è quella del Galassia.

Siamo già al lavoro sulla piattaforma di rivendicazioni che sarà discussa dai lavoratori. Una volta approvata partirà la lotta per fermare i soprusi che i lavoratori subiscono nel magazzino e per conquistare nuovi diritti.

Affronteremo questa nuova sfida con tutta la passione di cui siamo capaci.

Tutti insieme senza paura, tutti insieme facciamo paura.

ADL Cobas Alessandria