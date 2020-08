Un grave fatto di Cronaca si è verificato nella giornata di oggi, giovedì, 20 agosto, in Bassa Valle Scrivia che ha visto, sfortunata protagonista, una giovane postina: M.C., 24 anni residente in Alessandria.

La giovane è stata travolta da un’auto mentre era alla guida del proprio mezzo e stava consegnando la posta agli utenti.

E’ accaduto lungo la strada provinciale tra Sale e Castelnuovo Scrivia e la postina, secondo la prima sommaria ricostruzione effettuata dai carabinieri di Sale giunti sul luogo dell’incidente, è stata travolta da un’auto che l’ha fatta cadere nel fosso adiacente la carreggiata.

La persona che ha provocato l’incidente, secondo quanto accertato, ha proseguito la sua corsa senza fermarsi a prestare soccorso ed è difficile credere che, in pieno giorno, chi guidava il mezzo, non si sia accorto dell’urto.

L’incidente è stato visto da alcuni automobilisti di passaggio che hanno subito dato l’allarme e sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato la giovane al Pronto Soccorso dell’ospedale civile “Santi Antonio e Biagio” di Alessandria dove è stata medicata e sottoposta ad accertamenti.

Secondo i primi risultati la giovane non è in pericolo di vita ma ha riportato lesioni e contusioni varie guaribili in circa un mese.

I carabinieri di Sale hanno avviato subito le indagini necessarie per individuare il pirata della strada.