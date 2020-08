In una Tortona quasi deserta a causa delle temperature proibitive, ieri pomeriggio, le telecamere della Rai sono arrivate in città per effettuare alcune riprese sui luoghi perosiani in vista del concerto del 15 agosto che avrà come protagonista la musica di Lorenzo Perosi.

E proprio come “avvicinamento” al concerto in programma in diretta da Garessio, la Rai ha deciso di effettuare delle riprese a Tortona e ha scelto domenica 9 agosto.

Gli operatori della Rai, accompagnati da Don Paolo Padrini, segretario del Vescovo e direttore artistico del Festival Perosiano, hanno ripreso la tomba del compositore che si trova nella cattedrale, poi sono entrati nella Curia vescovile, in piazzetta de Amicis, al Museo Diocesano dove si trova la sala dedicata al compositore e in altri luoghi realizzando un servizio giornalistico che sarà davvero importante perché trasmesso dalla TV di Stato che ha grande risonanza.

Di seguito altre immagini dell troupe della Rai.