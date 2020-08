Domenica sarà a Tortona una troupe della Rai per registrare insieme a don Paolo Padrini, direttore artistico del Perosi Festival che farà un po’ da cicerone, un servizio su Tortona e i luoghi perosiani.

“Il servizio televisivo – dice Don Paolo – sarà collegato all’evento di Ferragosto, cioé il concerto in diretta da Garessio dedicato a tutte le vittime del Coronavirus che avrà come protagonista la musica di Lorenzo Perosi.”

Don Paolo Padrini

A quanto pare sarà proprio sulle note del brano “Elegia” di Perosi, uno dei suoi più significativi, che verranno ricordate le vittime del Covid. Il concerto di Ferragosto, insieme a quello di Capodanno, è uno dei più importanti trasmessi dalla Rai e sono gli unici due in cui si presentano brani di musica classica; per questo la scelta di eseguire Perosi rappresenta un evento nell’evento e il fatto che a corredo del concerto vengano trasmesse immagini della città di Perosi, pone ancora una volta Tortona al centro di una promozione turistica invidiabile e unica nel suo genere.

“La troupe della Rai – aggiunge Don Paolo – rimarrà in città circa due ore durante le quali verranno effettuate le riprese dei luoghi perosiani e io cercherò di portarli nei luoghi più significativi, per valorizzare non solo il compositore tortonese ma anche la città di Tortona dove Perosi ha vissuto e ha composto anche molte opere. Il brano Elegia di Perosi sarà il momento più alto del concerto e verrà dedicato alle vittime del Covid per questo la Rai ha deciso di dedicare anche un servizio che illustra i luoghi perosiani. Siamo molto soddisfatti di questa scelta e del fatt9 che – ancora una volta – Perosi e Tortona avranno a disposizione una vetrina molto importante.”

Tra i vari luoghi in cui si aggireranno le telecamere della Rai ci saranno ovviamente oltre al Duomo in cui si trova la tomba del compositore, piazzetta de Amicis con la statua il busto in suo memoria, il museo Diocesano con la sala dedicata al compositore e tanti altri

La trasmissione di Ferragosto sarà in onda oltre che su Rai 3 anche su Rai Sat dalle 12.45, le immagini di Tortona potrebbero essere trasmesse immediatamente prima o anche qualche giorno precedente per avvicinare gli utenti all’evento..