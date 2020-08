L’Oratorio di San Rocco è il monumento più significativo presente in Casalnoceto. E’ stato recentemente restaurato in maniera accurata dalla Confraternita della SS. Trinità che ne è proprietaria. Il 16 agosto alle ore 18 verrà celebrata la messa dal Cappellano dell’ordine Cavalleresco (e della Polizia di Stato di Alessandria) Don Augusto Piccoli.

La Confraternita della SS. Trinità, guidata dal Sindaco di Casalnoceto Giuseppe Cetta da molti anni è impegnata nelle opere di restauro e manutenzione. Quest’anno la chiesa si presenta in una splendida cornice con freschi girasoli. San Rocco è il santo più invocato dal Medioevo come protettore dal terribile flagello della peste e la sua popolarità è tuttora ampiamente diffusa e attuale. Il suo patronato si è propagato al mondo contadino, agli animali, alle grandi catastrofi come i terremoti, alle epidemie e malattie gravissime.

I girasoli nella chiesa di San Rocco e l’orazione a San Rocco che troverete il 16 agosto ci danno la speranza e la forza per proseguire nei prossimi mesi nella gestione consapevole di una emergenza, purtroppo non ancora terminata.