La Provincia di Alessandria con Decreto n. 130/40839 del giorno 04/08/2020 ha chiesto alla Regione Piemonte la dichiarazione dello stato di emergenza per la Provincia in relazione ai nubifragi occorsi nei giorni 1,2,3 agosto che hanno causato danni alle infrastrutture pubbliche e private, in buona parte dei Comuni dell’alessandrino, tra i quali figura il Comune di Tortona.

Il Presidente della Provincia, con nota prot. n. 41219 del 5 agosto 2020, ha invitato i sindaci dei comuni della Provincia di Alessandria a segnalare tempestivamente eventuali danni subiti nel territorio a causa degli eventi sopra descritti.

Pertanto coloro che nel territorio comunale di Tortona hanno subito danni in dipendenza dei suddetti eventi atmosferici, sono invitati a segnalarlo compilando il modulo allegato da trasmettere al protocollo comunale o al seguente indirizzo e-mail: segnalazioni@comune.tortona.al.it

Link: https://www.comune.tortona.al.it/comunicato-in-merito-alla-bufera-ed-ai-nubifragi-dei-giorni-1-2-e-3-agosto-2020