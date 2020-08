La notizia è di quelle buone per la città di Tortona e dei Comuni della zona, perché solo grazie all’utile, la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, guidata dal presidente Dante Davio, può erogare contributi a Fondo perduto per finanziare progetti e interventi di pubblica utilità oltre ad accantonare la somme necessaria per ripianare l’inflazione e garantire sempre un patrimonio costante.

L’ultimo bilancio, per fortuna, sorride alla Fondazione che ha chiuso con un attivo di a di 6 milioni 763.444 euro. Il bilancio è stato approvato di recente dall’organo di indirizzo della Fondazione. Grazie a questi numeri il saldo attivo del patrimonio della Fondazione è salito da 233 a 238 milioni.

Nel 2019 la Fondazione ha finanziato ben 89 progetti per un totale di 1 milione 976.351 euro donati alla città di Tortona e ai comuni della zona per progetti di pubblica utilità.

Fra i molteplici vale la pena di ricordare la manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco del Castello; il risanamento e manutenzione straordinaria di unità immobiliari o di riqualificazione di aree degradate; la lotta alla criminalità; interventi nelle scuole e moltissimi altri.