Le belle immagini di Tortona meritano di essere pubblicate, soprattutto quelle dei lettori, per cui quando qualcuno ce le manda ripristiniamo questa rubrica che ha lo scopo di valorizzare la città.

Quella odierna è stata scattata da Dino Giacomo Zanardi ieri sera ed è un’immagine non comune perché non capita tutti giorni di vedere un doppio arcobaleno con sfondo non un cielo azzurro, ma nero, che preannuncia pioggia, come infatti è stato.

Un grazie al nostro lettore per aver colto il momento giusto con l’obiettivo.