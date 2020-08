Prosegue Castelli Aperti, rassegna giunta ormai alla 25ma edizione che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Domenica 9 agosto sono numerose le dimore storiche che apriranno le porta ai visitatori. Di seguito un elenco diviso per province:



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

PALAZZO LIGNANA DI GATTINARA A RIVALTA BORMIDA

Visite guidate su prenotazione (max. 6 persone per turno) alle 10.00, 15.00 e 17.00. Per ragioni organizzative è necessario prenotare almeno due giorni prima della data prevista al 333 5710532

o alla mail info@elisabethderothschild.it

Ingresso ad offerta libera.

CASTELLO DI PIOVERA

La visita libera al Castello e al parco dalle 15.00 alle 18.00. La visita libera al Castello parte alle 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 (massimo 20 persone a turno)

BORGO DI ROSIGNANO MONFERRATO Le visite guidate gratuite partono dall’Info Point, con orario 10.00-12.30 e 15.00-18.00. In caso di gruppi è consigliato comunicare in anticipo l’orario di arrivo ed il numero di partecipanti.

CASTELLO DI GABIANO

Visite guidate alle cantine storiche degustazione dei vini, nel porticato adiacente all’emporio (su prenotazione). L’Emporio dei vini è aperto con orario 10.00-12.00 e 14.00-18.00.

L’accesso al parco secolare ed al giardino a labirinto è aperto tutti i giorni, con orario 10.00-18.00.

Visite guidate su prenotazione per gruppi (min. 25 persone).

Intero 15 €; ridotto (6-12 anni, over 65, Tessera Amici di Castelli Aperti) 8 €.

VILLA OTTOLENGHI AD AQUI TERME visite guidate con partenza alle ore 16,30, è necessario prenotare telefonando al numero 3356312093. Aperto su prenotazione per gruppi (min. 10 persone). Villa, giardino e cantina con degustazione: 10 €. Tempio di Herta (min. 5 persone, su prenotazione): 10 €. Biglietto cumulativo (min. 5 persone, su prenotazione): 15 €.

CASTELLO DEI PALEOLOGI – MUSEO CIVICO ED ARCHEOLOGICO AD ACQUI TERME

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. A partire dalle 16,30 visite guidate a piccoli gruppi, con partenza ogni mezz’ora, ultima ore 19.00; prenotazione facoltativa, consigliata per i gruppi di visitatori, allo 0144 57555. Intero 4 €; ridotto (6-18 anni, over 65) e gruppi (min. 20 persone) 2 €; scuole 1 €; gratuito fino a 6 anni, visitatori con disabilità, Abbonamento Musei Torino Piemonte.

CASTELLO DI MORSASCO Aperto su prenotazione.

Intero 8 €; ridotto (10-16 anni, tessera Amici di Castelli Aperti, TCI) 6 €; scuole 4 €; gratuito fino a 9 anni. Tel: +39 334 3769833 Email: castellodimorsasco@gmail.com