L’edizione mensile di Casale Città Aperta, tradizionale iniziativa per far conoscere i monumenti e i musei cittadini organizzata dall’Assessorato alla Cultura – Museo Civico, anche per il mese di agosto seguirà la programmazione del Mercatino dell’Antiquariato: appuntamento, quindi, nella sola giornata di domenica 9 agosto.

Come per il mese di luglio, sarà un’edizione con un numero ristretto di monumenti, ma che permetterà comunque di scoprire, o riscoprire, alcuni dei principali monumenti della città. Saranno infatti visitabili: il Castello del Monferrato con possibilità di visitare la mostra Maurizio Roasio – Materia e ragione, oltre a torrioni e spalti (orario dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00), la Chiesa di Santa Caterina, (orario dalle ore 10,00 alle ore 18,30, con accesso ridotto per i lavori di restauro), la Torre Civica (orario dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30 con accesso contingentato), la Cattedrale di Sant’Evasio e la Chiesa di San Domenico (entrambe con orario dalle ore 15,00 alle ore 17,30).

Non si terrà la consueta passeggiata della domenica pomeriggio con l’accompagnamento dell’Associazione Orizzonte Casale in quanto non compatibile con le norme di distanziamento.

Per quanto riguarda i musei cittadini:

il Museo Civico offrirà l’ingresso gratuito solo nella giornata di domenica dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30.

Situato nell’ex Convento di Santa Croce, affrescato all’inizio del Seicento da Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, include la Pinacoteca (con l’esposizione di circa 250 opere tra dipinti e sculture) e la Gipsoteca Leonardo Bistolfi (una delle poche collezioni italiane in grado di illustrare l’intero percorso creativo di uno scultore nella sua completezza. Sono esposte 170 sculture del maestro simbolista, di origine casalese, che raggiunse fama internazionale). Nella sala ipogea è esposta la collezione di Carlo Vidua, con le testimonianze di viaggio raccolte dal viaggiatore monferrino durante tre viaggi intorno al mondo all’inizio dell’Ottocento.

La Sinagoga e i Musei Ebraici e il percorso museale Sacrestia Aperta saranno invece chiusi.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare ai numeri 0142444330 – 444309 o consultare il sito www.comune.casale-monferrato.al.it/cca.

Casale Monferrato, 4 agosto 2020