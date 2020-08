La foto che vede in alto è stata tratta da un video pubblico su Youtube, e si aggiunge alle segnalazioni ricevute per una manifestazione che si è svolta nei giorni scorsi e, come si può anche vedere dalle immagini del video, ha registrato una discreta partecipazione di persone, tutte o quasi, però, senza mascherina.

A non indossarla, a quanto pare, e come si può vedere anche dal video, sono stati per primi alcuni organizzatori dell’evento, a cui si sono aggiunti, poi, tantissimi altri: il presentatore, alcune persone che servivano ai banchetti e la stragrande maggioranza dei partecipanti all’evento.

Per educazione omettiamo sia il nome dell’evento e sia chi l’ha organizzato perché, come noto, a noi non interessano i protagonisti ma i fatti e il rispetto delle normative, e quelle in vigore sono chiare: in caso di assembramento all’aperto è necessario indossare la mascherina per attenuare più possibile la possibilità di un contagio da Coronavirus.

Come noto infatti, adesso, la maggior parte dei positivi sono asintomatici, per cui è impossibile distinguere una persona sana che non ha il Covid-19 da una malata che invece ce l’ha e può trasmetterlo agli altri, infettandoli.

Noi non abbiamo partecipato all’evento, quindi non possiamo entrare nel dettaglio ma le immagini che pubblichiamo, inutile dirlo, mettono un po’ di apprensione.

Naturalmente vogliamo sperare che per la manifestazione in questione siano stati chiesti tutti i permessi necessari e adottate tutte le prescrizioni previste in questi casi, tuttavia, ci sembra doveroso richiamare tutte le persone ad una maggiore precauzione: come stiamo vedendo in Italia e anche nel mondo, il Coronavirus non è morto e i contagi son o in aumento.

Non vorremmo mai che in autunno ritornasse l’emergenza: i mesi di lockdown che abbiamo vissuto dovrebbero far capire a tutti quando sia fragile la nostra società di fronte a questo virus, per cui va bene organizzare eventi ma, per favore, ricordatevi sempre di rispettare le norme e, soprattutto, imponete di rispettarle anche alle persone che partecipano.