VENERDÌ 28 AGOSTO: Disagio fisiologico per caldo nei centri urbani e nelle valli interne poco ventilate. Debole instabilità con possibili rovesci o temporali di intensità al più moderata, più probabili sul centro-Ponente. Venti da Sud 40-50km/h con rinforzi e raffiche 60-70km/h sui crinali.

SABATO 29 AGOSTO: Una perturbazione attraversa la Liguria e porta piogge diffuse sul centro-Levante con cumulate significative su BE, fino ad elevate su C. Le piogge potranno assumere carattere di rovescio o temporale con probabili fenomeni forti su tutte le zone, anche organizzati e persistenti su BCDE. Venti 40-50km/h da Sud-Est sul centro Levante con raffiche e locali rinforzi su C. Mare molto mosso anche sottocosta su C.

DOMENICA 30 AGOSTO: La perturbazione insiste sulla Liguria portando nella notte piogge e temporali forti su tutte le zone. Fenomeni in esaurimento nel corso della mattinata a partire da Ponente. Dal pomeriggio mare localmente agitato sui capi di A e su B, agitato anche sottocosta su C; venti da Sud-Ovest 40- 50km/h con rinforzi e raffiche.