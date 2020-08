Un modo ancora più semplice per ritirare i propri esami di laboratorio grazie al ROL, servizio di ritiro Referti on Line: garantita la massima privacy, consente all’utente di scaricare e vedere gli esiti dei propri esami del laboratorio analisi e della microbiologia.Il sistema è molto semplice e per compilare il modulo occorrono il CODICE FISCALE, il NUMERO della TESSERA SANITARIA, il PIN IDENTIFICATIVO REFERTO che si può trovare nella cedola consegnata al momento della accettazione.

I passaggi per accedere al servizio sono molto semplici:

Accedere al sito di Sistemapiemonte www.sistemapiemonte.it e cliccare su >> SaluteCliccare su >> La mia saluteCliccare su >> ACCEDI AL SERVIZIOCliccare su >> Ritiro Referti e ImmaginiCompilare il modulo con i propri datiSpuntare il flag “Non sono un Robot” e cliccare su >> CERCA

Questa ulteriore servizio, già attivo, si aggiunge alle possibilità già presenti (scaricare online dal Fascicolo Sanitario Elettronico (FSC) o recarsi al Gardella dalle ore 13 alle ore 16) con il vantaggio di poter scaricare direttamente sul proprio computer, tablet o smartphone il documento già due giorni dopo aver effettuato l’esame.