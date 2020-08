Il film di animazione “Gli aristogatti” il 6 agosto ed il recital dell’artista Claudio Lauretta il 10 agosto sono gli spettacoli previsti dalla sesta edizione della rassegna “Note d’estate” organizzata dal Comune di Pozzolo, assessorati alla Cultura, al Commercio e agli Affari Sociali.

Il film “Gli Aristogatti” è stato prodotto nel 1970 dalla Walt Disney, regista Wolfgang Reitherman.

La storia racconta di un’amabile famigliola di gatti, che vive serenamente presso la casa di una anziana aristocratica. Questa viene fatta sparire dal maggiordomo di casa il quale intende così diventare l’unico erede della fortuna della ricca signora. Gli aristogatti trovano l’aiuto di un gatto randagio, Romeo, che assieme ad altri amici animali vuole aiutarlii a tornare a casa.

Nel 1972, ottenne il Sant Jordi Award, venendo giudicato come miglior film per bambini. Di tutte le fiabe per bambini, diventate poi film d’animazione, gli Aristogatti rappresenta un inno alla musica jazz ed al potere che la stessa può avere nelle vite dei protagonisti. Nonostante la disavventura che colpisce i gatti della storia, ritrovarsi in una stanza con “quattro amici” che suonano e danzano pezzi jazz, rende il tutto meno catastrofico e triste. I gattini, grazie a Romeo ed i suoi amici, scopriranno il valore dell’amicizia e potranno mettere in pratica la loro vena artistica di gatti aristocratici di casa.

Le risate e l’allegria emanate dal jazz e dai passi di danza a tempo di musica, faranno dimenticare per un attimo l’amaro destino che ha colpito Duchessa ed i suoi piccoli e permetterà alla gatta di innamorarsi di Romeo e ai gattini di guardare a lui come ad un padre. Ed è proprio con questo clima di festa che la storia per bambini si conclude con un lieto fine: i gatti di strada, ricchi solo della loro musica e della loro amicizia, avranno la possibilità di avere una casa e di essere una famiglia. Il film è un inno ai valori della famiglia, dell’amore e dell’amicizia rispetto ai soldi ed alla ricchezza. L’accento romano e romanesco di Romeo costituisce una chicca ulteriore in un film interamente da godere, da ridere e da ballare. Il film è ambientato a Parigi..

L’accesso al film è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Si terrà il 10 agosto, nella corte del castello di Pozzolo, con inizio alle ore 21, lo spettacolo di Claudio Lauretta, intitolato “Imitamorfosi”. Il biglietto per assistere allo spettacolo costa 12 euro e la prevendita viene effettuata presso il negozio “FuoriMilano” di Vilma in via Vittorio Veneto a Pozzolo e la merceria Ferrando in via Girardengo a Novi. Tutti i protocolli di sicurezza previsti saranno rispettati.

“Imitamorfosi” è’ uno spettacolo fatto di tante imitazioni con una strizzata d’occhio alla politica ma, soprattutto, c’è un pezzo dedicato all’armarcord in quanto Claudo Lauretta presenterà tanti personaggi di un passato più o meno recente, dello spettacolo e della politica, come Sandro Pertini, Romano Prodi, Califano, Pino Daniele, Corrado, Aldo Fabrizi e tantissimi altri.

Maurizio Priano