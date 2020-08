Anche al Teatro della Juta di Arquata Scrivia (AL) torna lo spettacolo dal vivo con “Ri-generazioni artistiche”, la stagione estiva organizzata dall’Associazione culturale Commedia Community in collaborazione con il Comune di Arquata e la Pro loco Arquatese. L’iniziativa fa parte del nuovo progetto “Accademia della Juta – nuove trame artistiche”, realizzato con il contributo di Fondazione SociAL e Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT.

La rassegna, nata con l’intento di dare un forte segnale di ripartenza, avverrà negli spazi esterni adiacenti al Teatro della Juta, “ri-generati” (da cui il nome della rassegna) grazie all’intervento dell’Associazione Commedia Community con il contributo del Comune di Arquata. Il primo appuntamento è fissato per sabato 8 agosto con una serata all’insegna della musica anni ’80, in compagnia di Dj Canova.

Il secondo appuntamento è previsto per venerdì 21 agosto con i Nobel Goes Bananas, band nota nella provincia per l’ampio repertorio di brani rock and roll, swing, rockabilly, country, blues, soul e r&b.

Sabato 29 agosto sarà la volta di Dado Bargioni Quattro +, cantautore e musicista alessandrino, in scena con brani nuovi altri tratti dal suo repertorio, accompagnato dai musicisti Gigi Belluardo, Andrea Negruzzo e Daniele Negro.

La stagione di “Ri-generazioni artistiche” continua con due appuntamenti dedicati al teatro di prosa: venerdì 4 settembre andrà in scena “Più giù di quassù”, uno spettacolo in cui l’attore Andrea Robbiano, accompagnato da un tastierista d’eccezione, ripercorrerà la nascita dello spettacolo dal vivo in un’atmosfera intima e onirica, attraverso l’aiuto e la partecipazione del pubblico.

Venerdì 18 settembre sarà invece la volta del “Jukebox teatrale” del collettivo alessandrino Officine Gorilla. Un manipolo di strambi camerieri presenterà succulenti brani di teatro stuzzicando l’appetito artistico e culturale del pubblico. Come al ristorante, gli spettatori potranno scegliere i piatti più intriganti in un cabaret di prelibatezze teatrali e recitative.

Food & drink saranno a cura della Pro loco di Arquata Scrivia, con cui nasce un nuovo sodalizio che unisce due realtà impegnate per il rilancio della vita culturale e sociale di Arquata.

L’ingresso alla serata inaugurale dell’8 agosto 2020 è libero, fino ad esaurimento posti, nel pieno rispetto delle regole imposte dall’emergenza Covid-19.