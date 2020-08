Saranno 10 gli ecopunti che tra qualche settimana aiuteranno a tenere pulite le strade della città di Acqui Terme. La Giunta comunale ha da poco approvato l’installazione di contenitori per il recupero dei rifiuti speciali.



I contenitori avranno un design pulito e funzionale, con quattro spazi dalla capacità di circa 25 litri cadauno, all’interno dei quali riciclare tipologie diverse di rifiuti a scelta dell’Amministrazione comunale tra lampadine, farmaci, carica batterie, cd o dvd, penne, cartucce per stampanti o batterie.



Pile, farmaci o batterie sono infatti rifiuti speciali che necessitano di procedure particolari per lo smaltimento: non devono essere buttati insieme all’indifferenziata, perché se dispersi nell’ambiente sono molto inquinanti.



«Da tempo diversi cittadini ci chiedevano il posizionamento di questi contenitori – dichiara l’assessore all’Ambiente, Maurizio Giannetto – per poter differenziare meglio anche questi rifiuti speciali. Appena abbiamo avuto la possibilità, abbiamo colto l’occasione: troppo spesso, rifiuti speciali vengono gettati nell’indifferenziata. Nelle prossime settimane saranno individuati i punti strategici in città dove saranno collocati. Il rispetto dell’ambiente passa anche attraverso i piccoli gesti quotidiani. Proprio per questo siamo molto contenti di poter fornire ai cittadini un nuovo servizio, volto a sensibilizzare sui temi ambientali e ad incentivare le buone pratiche di raccolta differenziata».



Tra i punti strategici dove potrebbero essere collocati i nuovi ecopunti, risultano aree d’interesse la stazione, l’ospedale, le piazze del centro storico, le scuole e i parcheggi dei supermercati.