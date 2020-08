Domenica 30 agosto alle ore 16.00 in piazza Nazioni Unite di Acqui Terme si terrà la Cerimonia d’intitolazione del Parco “Eroi della Sanità”.

“L’intitolazione di uno spazio a medici, infermieri e al personale sanitario, che in questi mesi è stato impegnato nella cura dei pazienti Covid-19 – dicono in municipio – vuole essere un implicito ringraziamento, che ha l’obiettivo di ricordare alle future generazioni il sacrificio di tutti coloro che si sono adoperati in ambito sanitario per assistere i malati.”