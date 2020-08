Oggi Acqui Terme ha uno spazio in onore al personale sanitario. Si è proceduto alla ridenominazione di “Piazza Nazioni Unite” in “Parco Eroi della Sanità”. Un riconoscimento agli operatori sanitari per la competenza e l’impegno profusi durante tutto il periodo della pandemia da Covid-19, dalla prima emergenza alla fase attuale.



La cerimonia d’intitolazione si è tenuta oggi pomeriggio con un’ampia e sentita partecipazione di autorità nazionali, regionali e locali. La targa in onore agli “Eroi della Sanità” è stata scoperta dall’Assessore regionale Luigi Icardi, dalla dott.ssa Maria Elisena Focati e dal Sindaco di Acqui Terme Lorenzo Lucchini.



Tra i presenti alla cerimonia anche il parlamentare Federico Fornaro, la senatrice Susy Matrisciano, l’Assessore regionale Marco Protopapa, il Presidente della Provincia di Alessandria Gianfranco Baldi, Don Giorgio Santi, oltre alle rappresentanze delle Forze dell’Ordine e delle associazioni di volontariato.



«È giusto e doveroso fornire un riconoscimento a chi si è prodigato per gli altri – commenta il sindaco Lorenzo Lucchini – in questi mesi di estrema difficoltà e si è impegnato nella cura dei pazienti in un contesto caratterizzato da una straordinaria emergenza sanitaria: credo che non li potremo mai ringraziare abbastanza. Sono esempi di professionalità, umanità e resilienza. Voglio ringraziare tutte le autorità e le rappresentanze intervenute per questo doveroso riconoscimento».