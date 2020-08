Il rovescio di della medaglia di una città di provincia è che purtroppo non sempre succedono cose belle ma anche qui, come in tante altre grandi città esistono giovani disadattati, soli o con problemi che non hanno nulla di meglio da fare che ubriacarsi e poi, poco prima delle dieci sera, vomitare sopra una vetrina.

Accade in via Fracchia, in pieno centro storico, come ci ha documentato un lettore con immagine e testo che pubblichiamo di seguito.

Buona sera,

Mi preme esporre un fatto che solitamente si vede nelle città metropolitane e che pensiamo sempre essere limitato a quel contesto e che accettiamo perché da noi non succede

Invece non abbiamo capito che anche da noi può succedere ed infatti Tortona è stata esempio di aggressioni, tentate violenze, furti, spaccio, ecc

Qui voglio documentare un povero giovane di colore che sicuramente ubriaco ha pensato di riposarsi davanti ad una vetrina poi sopraffatto dai conati di vomito (di cui non allego foto) sporcare la via e dileguarsi

Stiamo parlando di via Fracchia e del 15 agosto ore 21.45 circa

Ecco tanto perché si sappia e ognuno tragga le sue conclusioni!

Cordiali saluti

Lettera Firmata