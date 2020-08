Ormai accade diverse settimane: all’inizio sembrava fosse una cosa sporadica ma più indizi fanno un prova e la vicenda ha raggiunto livelli tali che ha iniziato a circolare su web ed è emerso che interessa diverse zone di Tortona.

Parliamo di un motociclista che da quando è iniziata la bella stagione, praticamente più volte alla settimana, si diverte a girovagare a folle velocità facendo un rumore assordante lungo alcune strade, privilegiando, ovviamente i rettilinei dove può dare gas al motore e grazie alla marmitta irregolare, provocare un rumore assordante che non solo disturba la quiete delle persone, ma crea anche molto fastidio.

“Volevo condividere con voi la mia rabbia – scrive Gaia su un Social – in corso Alessandria fra le 23 e l’una di notte passa spesso una moto ad altissima velocità facendo un chiasso assordante ma soprattutto rischiando di fare incidenti gravi (a quella velocità dubito che qualcuno possa salvarsi). Va avanti e indietro a velocità folle, facendomi svegliare di colpo come tutte le sere.”

Il post ha avuto l’effetto di far emergere quello che effettivamente rischia di diventare un problema. Anche un nostro collaboratore che abita nella parte nord di Tortona ha segnalato il fatto: “Capita più volte alla settimana di sentire passare una moto rumorosa a grande velocità in via Emilia nord – dice il nostro collaboratore – in particolare tra la rotonda con la statua di Don Orione fino al semaforo ma pensavo si trattasse di un caso e non ho mai dato peso all’accaduto.”

Un episodio, invece che a quanto pare sembra tutt’altro che un caso visti anche i commenti di altri tortonesi: “Questo pirla – aggiunge Isabella – passa anche in strada Viola, pero’ prima di mezzanotte. Bisogna segnalarlo alle Forze dell’ordine ma se non ci sono telecamere che lo inquadrano è difficile individuare chi sia e va talmente veloce che non si distinguono particolari, e lui lo sa.”

Dai commenti al post emerge che il motociclista in questione transita tra le 23 e le 23,30 anche in piazza Roma come segnala Paolo e in Corso Dona Orione come conferma Rino.

E poi stanco di girare per Tortona o per la paura di farsi prendere dopo strada Viola raggiunge la frazione Mombisaggio e Torre Calderari e poi scende fino a Villalvernia.

Dai post delle persone è possibile ricostruire il percorso del motociclista che a Tortona transita anche in via Campanella (anche questa una strada lunga che si presta ad aumentare l’andatura), via Rinarolo e Corso Romita, ex statale per Genova e tante altre, insomma in tutta la città ma non solo perché segnalazioni arrivano anche da Viguzzolo e Volpedo.

Come confermano tutte le segnalazioni di chi l’ha avvistato si tratterebbe di una moto di grossa cilindrata di colore verde, a quanto pare guidata sempre dalla stessa persona.

Transita anche qui in Via Milazzo – afferma una tortonese – e e talmente che va forte mi vibrano i doppi vetri e le bimbe se dormono si svegliano piangendo soprattutto la piccola di 7 mesi”

La segnalazione è arrivata anche al Sindaco di Tortona Federico Chiodi che ha deciso di intervenire: “Purtroppo a quell’ora – dice il primo cittadino – non è disponibile la pattuglia della Polizia Municipale per cui avverto i Carabinieri e la Polizia Stradale. Sono svariati i controlli delle Forze dell’ordine di sera a Tortona a stradale, anche sulla ex Statale per Genova, e nel concentrico cittadino, mi auguro riescano ad individuarlo.”