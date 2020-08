Dopo i danni di sabato sera, il secondo temporale consecutivo avvenuto ieri, domenica 2 agosto, alla stessa ora, è stato, per fortuna meno devastante e il danno maggiore ha riguardato un grosso albero secolare, sulla ex statale 10 per Alessandria che poco dopo le 21,30, probabilmente abbattuto da un fulmine è caduto sulla carreggiata, per fortuna nel momento in cui non passavano mezzi.

Immediato l’allarme e sul posto – come potete vedere dall’immagine della protezione Civile di Tortona – sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno subito iniziato le operazioni di rimozione rese difficoltose dalla pioggia ma soprattutto dalle grosse dimensioni della pianta.

I pompieri armati di motosega hanno dovuto tagliare l’albero in molte parti prima di poterlo rimuovere liberare la sede stradale che è rimasta bloccata in entrambi i sensi di marcia per oltre tre ore.

Tanto infatti sono durate le operazioni dei pompieri mentre una lunga coda di automobili si è formata verso Tortona e ha raggiunto quasi la frazione di San Giuliano.

Moltissimi gli automobilisti fermi in coda per oltre tre ore che poi alla fine verso mezzanotte sono riusciti ad arrivare a Tortona.

Il temporale di ieri sera,come capita spesso ha provocato l’allagamento dei sottopassi in via Romagnolo, quasi sempre come in via Baxilio e a volte anche in quello di Corso Alessandria.

Per il temporale di ieri sono stati segnalati altri interventi di rilievo da parte dei Vigili del Fuoco di Tortona.