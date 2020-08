Un incredibile episodio si è verificato oggi, sabato 1° agosto, sul piazzale che vendete nella foto in alto, nei pressi di un noto supermercato lungo la ex statale per Genova a Tortona.

Una pensiona di 70 anni, è appenda uscita dal supermercato con la spesa sul carrello, quando, secondo la prima sommaria ricostruzione effettuata dai Carabinieri della Compagnia di Tortona tempestivamente giunti sul posto, si avvicina con la spesa alla propria auto, apre il bagliaio e inizia a caricare le borse.

Non fa in tempo a terminare le operazioni che viene improvvisamente avvicinata da due giovani donne che la aggrediscono, la strattonato e cercano di prenderle la borsetta dalle mani.

La pensionata inizia ad urlare e oppone resistenza, nel frattempo grida ad alta voce: “Presto chiamate i Carabinieri”.

Un’altra cliente che sta assistendo alla scena richiamata dalle grida della pensionata, prende in mano il telefono cellulare e dà l’allarme al 112.

Nel frattempo le due giovani ladre che avevano aggredito la tortonese con l’intento di portarle via la borsa e tutto il suo contenuto, si trovano spiazzate: non si aspettavano certamente una reazione così decisa dalla pensionata che sembra tutt’altro che spaventata, anzi.

La vittima, che poi non sembra così tale, infatti, oppone resistenza al furto, si tiene stretta la borsetta e reagisce prontamente.

Le due ladre, vista la situazione, spingono la donna a terra, le lasciano la borsetta e scappano.

Sul posto nel frattempo arriva la pattuglia dei Carabinieri di Tortona che si assicurano delle condizioni della pensionata che malgrado la violenta spinta delle ladre e la caduta a a terra sembra in buone condizioni, poi danno subito il via alle ricerche per individuare le due ladre.

Un aiuto, forse potrà arrivare dalle telecamere installate nella zona ma solo nei prossimi giorni sarà eventualmente possibile conoscere gli sviluppi della situazione