Forse è il caso di iniziare a fare un po’ più di attenzione a Tortona perché i casi di Coronavirus seppur sempre contenuti, in due giorni, sono raddoppiati passando da 4 a 8

I dati del contagio di oggi, giovedì 6 agosto, a Tortona, infatti, portano ad 8 le persone che risultano positive al Covid-19, mentre 66 sono sottoposte a quarantena.

Ieri erano 6 le persone positive al virus e 65 in quarantena, mentre martedì erano 4 e sempre 65 quelle in quarantena.

Una situazione in aumento come il trend a cui stiamo assistendo un po’ in tutta Italia e anche in Europa ed è per questo che forse, prima di arrivare a livelli preoccupanti, questo campanello non deve essere sottovalutato e sarebbe bene tenerlo in considerazione.

Invitiamo, quindi tutti lettori a rispettare le norme che per chi se ne fosse dimenticato sono obbligo della mascherina nei negozi e locali al chiuso e all’aperto nel caso non sia possibile il distanziamento, oltre ad evitare asembramenti.

Ancora più importante forse, però, sono le norme igieniche e cioè di LAVARSI SPESSO LE MANI e stare attenti a dove si tocca.