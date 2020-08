Siamo a Tortona, a sud della città, nei pressi della zona artigianale dopo il quartiere di san Bernardino e la Madonna della Guardia e, secondo la segnalazione di un lettore che ci ha mandato anche l’immagine che testimonia le sue affermazioni, da tanti anni i camion parcheggiati creano problemi di sicurezza.

Di seguito la segnalazione:

Direttore buonasera,

le invio la foto della situazione che si ripete da circa 20 anni,ogni sera nella strada, tra l’altro senza nome (per noi sarebbe importante che ci sia), che unisce il negozio Finotti al Carrefour.

I camion blu parcheggiano nonostante il divieto, creando dal mio punto di vista un serio pericolo per chi esce dall’uscita posteriore del supermercato posta tra l’ultimo ed il penultimo camion.

La visuale infatti è completamente ostruita e chi passa in questa strada ha spesso velocità elevata.

Oltretutto nei giorni di sole questi camion lasciano i motori accesi per ore evidentemente per far funzionare l’aria condizionata creando molto rumore e odore di gas di scarico.

Vigili avvertiti da tempo ma evidentemente mai intervenuti o se lo hanno fatto hanno avuto problemi a risolvere la situazione che è rimasta immutata.

Con questo non voglio denigrare il loro operato, ma soltanto evidenziare che prima di scrivere al giornale abbiamo seguito il corretto iter che si impone in questi casi.

Cordiali saluti.

Lettera Firmata