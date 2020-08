Già dalla giornata di domenica, a Tortona, i positivi al Coronavirus erano diminuiti, passando da 8 a 7 ma abbiamo atteso a scriverlo per non fare rutta figura il giorno dopo o oggi con un articolo che registrava l’aumento di infetti dovuti ai tortonesi di rientro dalla Sardegna (e consociamo diverse persone che sono andate in vacanza in quei luoghi) oppure dall’estero, ma con somma sorpresa, almeno finora, non è accaduto.

Quindi, dopo averci toccato le parti bassi (visto che scrive è un uomo) abbiamo deciso oggi, di scrivere questo articolo perché da diverso tempo, ormai a Tortona, la situazione Covid-19 è stabile e questo, ovviamente non può che rallegrare tutti, ma visto che quasi dovunque i casi sono in aumento la doma che si pone é: i tortonesi sono rimasti a casa e non sono andati in ferie oppure sono stati più attenti?

Noi speriamo in quest’ultima opzione e invitiamo tutti a continuare così, perché – come dicono i maggiori esperti – solo continuando i comportamenti virtuosi è possibile contenere la diffusione del virus e visto che fra tre settimane ci sarà la temuta riapertura delle scuole, invitiamo i tortonesi a continuare così.

Naturalmente è impossibile pensare che Tortona rimarrà immune da un possibile incremento di casi e questo articolo ha proprio l’obiettivo di incitare i tortonesi a non mollare ad andare avanti come hanno fatto finora perché i dati dimostrano che questa è la strada giusta.